Tre positività, Arredo Frigo Valnegri non gioca

ACQUI TERME - Due giocatrici e un componente del gruppo squadra positivi al covid: dopo l'esito dei tamponi rapidi a cui si è sottoposta Arredo Frigo Valnegri Acqui, come da protocollo pregara, la Federvolley ha rinviato a data da destinarsi la partita con Timenet Empoli, in programma oggi alle 18 a Mombarone, valida per il terzo turno del campionato di serie B1, girone A1.

Per i tre tesserati, che sono in isolamento fiduciario, è previsto un controllo con il test molecolare, per l'eventuale conferma o per accertare, al contrario, una negatività, come già accaduto in questi mesi in altre competizioni, che permetterebbe loro di riprendere regolarmente l'attività. Il recupero sarà fissato nelle prossime settimane: il calendario è molto fitto, fin dalla prima fase e, quindi, potrebbe essere possibile una collocazionhe infrasettimanale. La società ha scelto di non comunicare i nomi dei positivi.