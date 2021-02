Hsl Derthona, beffa nel finale

TORTONA - Si chiude con una sconfitta (0-1) il girone di andata con la gara casalinga dove l'ospite è il Varese di Ezio Rossi: Pellegrini ripropone Corbier terzino e Gualtieri mezz'ala mentre in attacco si rivedono dal primo minuto Draghetti in campo e Concas in panchina. Si gioca su un campo reso pesantissimo dalla pioggia, e questo condiziona non poco la gara: nei primi venti minuti non si vedono praticamente occasioni salvo un tiro da fuori da distanza siderale di Otelè. Arrivano però ben tre cartellini per i padroni di casa e quello a Gueye è particolarmente pesante perché la punta, in grande stato di forma, salterà per squalifica sicuramente il prossimo incontro casalingo con la Caronnese. Al 26' una rimessa laterale invertita e regalata all'Hsl Derthona diventa un'occasione grazie a una magia di Draghetti che riesce a servire Spoto sul primo palo la cui girata però non inquadra la porta. Al 35' doppia occasione per il Varese: prima Magnè mura la conclusione di Dellavedova dal limite, poi Marcaletti prova a sorprendere Rosti da lontano ma il portiere con un colpo di reni alza in angolo. La vera grande parata però l'estremo difensore di casa la sfodera quattro minuti dopo su un rasoterra a giro di Balla destinato al fondo della rete e miracolosamente deviato oltre lo specchio della porta. Sul fronte opposto Gualtieri cerca il jolly con una 'trivela' che finisce fra le mani di Siaulys, poi proprio appena all'inizio dei tre minuti di recupero un'azione corale porta al tiro Lipani che si vede ribattere la conclusione dalla difesa.

A inizio ripresa Pellegrini non vuole correre rischi e cambia entrambi i giocatori di fascia sulla sinistra già ammoniti inserendo Cirio e Palazzo: l'Hsl parte con più convinzione e crea subito un paio di buone occasioni senza però trovare la rete. Al 13' però è una punizione di Marcaletti a costringere Rosti a prolungare il diagonale in angolo, al 22' il neo entrato Concas riceve un pallone d'oro da Spoto sul secondo palo ma non riesce a colpire il pallone con la girata al volo. La risposta del Varese è un suggerimento di Ebagua in area per Minaj che scalda i guantoni a Rosti che deve poi superarsi anche su una punizione violenta dal limite di Balla. Nel finale dopo una girandola infinita di cambi arriva a sorpresa il gol degli ospiti: Balla sfugge sulla sinistra e mette in mezzo rasoterra, Romeo lo segue e anticipa tutti appoggiando in rete sotto la traversa. L'Hsl prova in ogni modo a recuperare lo svantaggio nei minuti finali della gara, ma il contraccolpo, soprattutto dal punto di vista psicologico, è stato troppo forte: proprio all'ultimo secondo un colpo di testa di Concas serve in area Spoto, che si coordina bene ma manda la palla appena oltre l'angolino alla destra del portiere e condanna i suoi alla sconfitta.

HSL DERTHONA - VARESE 0-1

MARCATORI: st 40' Romeo

HSL DERTHONA (4-3-3): Rosti; Corbier, Magnè, Emiliano, Tordini (1' st Cirio); Gualtieri (30' st Maggi), Lipani, Kanteh (36' st Nsingi); Gueye (1' st Palazzo), Spoto, Draghetti (17' st Concas). A disp. Parodi, Negri, Gjura, Maggi, David. All. Pellegrini

VARESE (4-2-3-1): Siaulys; Giugno, Parpinel, Mapelli, Marcaletti (32' st Nicastri); Romeo, Gazo; Otelè Nganga (35' st Repossi; 39' st Polo), Balla, Capelli (23' st Minaj); Dellavedova (17' st Ebagua). A disp. Lassi, Polo, Petito, Snidarcig, Aprile. All. Rossi

ARBITRO: Galasso di Ciampino

NOTE Ammoniti Lipani, Tordini, Gueye, Emiliano, Corbier, Kanteh; Polo. Calci d'angolo 1-2. Recupero pt 3'; st 5'.