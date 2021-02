Ultimo saluto al professor Enrico Resegotti

OVADA - Si svolgono questa mattina, lunedì 8 febbraio alle ore 11.00 presso la Parrocchiale di Zinasco Vecchio in provincia di Pavia i funerali del professor Enrico Resegotti, per molti anni apprezzato chirurgo dell’Ospedale di Ovada. Resegotti arrivò a Ovada, proveniente da Pavia il 1 maggio del 1966 e svolse la sua professione fino al 1990 anno della pensione. A lui sono legati momenti importanti dell’attività dell’ospedale, ancora situato all'intero del Sant'Antonio di via XXV aprile, che poteva contare su un equipe di professionisti preparati ed apprezzati. Non sono mancaTi in quegli anni anche interventi chirurgici di rilievo considerando i tempi ed una medicina che non aveva compiuto gli attuali passi in avanti. Enrico Resegotti aveva 95 anni. Lascia la moglie Maria Giuseppina, i figli Paola e Pietro con le loro famiglie e cinque nipoti.