Il 'Carnevale di Vho' finisce in rete

TORTONA - Dopo un anno, il 2020, di "pausa forzata" a causa dell'emergenza sanitaria, ritorna, con una nuova formula, il classico Carnevale Vhoese, fra le manifestazioni tradizionali più "antiche" del territorio.

Anche per il 2021 non sarà possibile allestire l'evento con il suo classico programma, tuttavia la Soms Vhoese, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Biblioteca Civica "Tommaso de Ocheda", ha scelto di rinnovare l'appuntamento del "martedì grasso" ripercorrendo online sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica la storia del Carnevale nella frazione con foto, aneddoti e storie, disponibili martedì 16 febbraio dalle ore 15. Inoltre, alle 16, sempre sulla pagina Facebook della Biblioteca, in diretta dalla piazza di Vho, si terrà un "cooking show" per conoscere i prodotti tipici del territorio e cucinare insieme il classico piatto "polenta e salamino".

"Non tutti sanno - ha dichiarato Fabio Morreale, vicesindaco di Tortona e assessore al Decentramento - che dietro la realizzazione di questo piatto che sembra apparentemente semplice, c’è un lavoro notevole, con le dosi dei diversi ingredienti che devono essere miscelati nella giusta quantità e con tempi di cottura precisi, se si vuole ottenere quel sapore particolare. Sarà un'occasione importante per non perdere contatto con quella che da sempre è una tradizione tortonese che richiama ogni anno tantissime persone. Non sarebbe stato giusto far trascorrere un altro anno senza allestire nulla; ci auguriamo che questo evento possa essere seguito e apprezzato, in particolare dagli abitanti della frazione e dai giovani, perché le tradizioni fanno parte della nostra storia e non devono andare perdute”.