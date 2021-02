Jb Monferrato: Ferrari lascia

CASALE - Mattia Ferrari lascia la Jb Monferrato. L'allenatore ha consegnato le sue dimissioni nelle mani della società, alla quale era legato da un contratto triennale, dopo le due stagioni con la Junior Casale. Una decisione che il coach milanese, 45 anni, avrebbe maturato dopo la sconfitta con Mantova, per qualche tensione nel gruppo.

Non è la prima volta in carriera che Ferrari fa queste scelte drastiche: in questo caso alla base ci sarebbe anche un 'no' alla richiesta di tornare sul mercato e aggiungere un giocatore dopo l'infortunio a Lucio Redivo, che terrà l'argentino lontano dal parquet per un periodo non breve. La risposta del club alla domanda dell'allenatore non sarebbe stata positiva, anche per questioni di budget, accelerando un addio che, poco fa, è stato confermato anche dal diretto interessato, ma non ancora dai canali ufficiali del club.

Arriverà un nuovo tecnico? Oppure la guida tecnica sarà affidata ad Andrea Valentini? Pare essere questa l'ipotesi più probabile: al presidente Simone Zerbinati e al direttore generale Giacomo Carrera l'ultima parola. Sicuramente a Casale sono ore molto calde per decidere a chi affidare una squadra con un rendimento altalenante.