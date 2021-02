Strade ghiacciate: sulla 'Bogliona' traffico interdetto

ACQUI TERME - Risveglio ghiacciato per gli automobilisti di Acqui. Sulle arterie da e per la città bollente uno strato di neve gelata rende scivoloso l'incedere. La Sp230 che unisce Nizza Monferrato ad Acqui è chiusa prima di Castelboglione pare per un mezzo uscito di strada. Obbligatoria la svolta verso Alice Bel Colle, sulla Sp45 che non è in condizioni migliori: il ghiaccio sull'asfalto rende addirittura invisibile la segnaletica orizzontale.

Un pensiero alla frazione di Moirano che stamani si è svegliata con la Sp232 'brillante' ed attesa la pendenza della discesa verso Acqui Terme non è un segnale per nulla rassicurante.