Autosped senza lunghe, Crema dilaga

CREMA - La capolista si vendica con gli interessi, 84-53. E approfitta di Autosped senza lunghe: Gatti riprenderà la preparazione nei prossimi giorni, Podrug è in panchina, c'è anche una proterzione per il setto nasale rotto a Carugate, ma coach Zara la tiene a riposo, perché potrebbe essere rischioso, a pochi giorni dall'infortunio, anche con una maschera protettiva.

Un ko anche prevedibile, per le molte assenze di riliebo. Forse anche un po' troppo severo, 84-53, ma le lombarde tirano con percentuali stratosferiche, addirittura il 76 per cento da 3, "irreali", come sottolineano i dirigenti castelnovesi.

Più minuti per le giovami del roster, che aggiungo così esperienza. Crema scava già il solco nei primi 10', in cui già doppia le ospiti, 22-11, Autosped prova a tenere il passo e l'intensità, ma all'intervallo lungo è già 41-26. Dopo la pausa il margine si ampia, 61-36, e anche l'ultimo quarto è nel segno delle ragazze di Stibiel.

Anche se con molto rammarico, da domani testa subito al confronto con l'altra prima della classe, Udine. Con la speranza di recuperare Podrug, anche se mascherata, mentre la risonanza a cui è stata sottoposta, ha dato, a Valentina Gatti, la possibilità di tornare a lavorare in palestra, insistendo già sulla corsa.

CREMA - AUTOSPED 84-53

(22-11, 41-26, 61-35)

Crema: Melchiori 20, Nori 16, G.Gatti 9, Zagni, Capoferri 12, Radaelli 2, Caccialanza 9, Parmesan, Rizzi 10, Pappalardo 6, Guerrini. All.: Stibjel

Autosped: Repetto 3, D'Angelo 4, Madonna 17, Pavia 8, Serpellini 2, Colli 9, Bernetti, Bonvecchio 8, Bassi 3, Francia. Ne: Podrug. All.: Zara