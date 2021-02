Draghetti non basta, Hsl ancora ko in casa

TORTONA - Dieci minuti di follia subito dopo il quarto d'ora costano caro all'Hsl Derthona che vede il suo campo violato anche dalla Caronnese (1-2). Partonobene i padroni di casa: al 9' Draghetti scappa sulla sinistra e prova a cambiare fascia con un cross teso che non trova la testa di Concas per pochi centimetri, sei minuti dopo sugli sviluppi di una punizione di Cirio la palla arriva a Palazzo che serve Magnè in area ma il suo tiro da posizione molto angolata è parato da Marietta in due tempi. Il gol del vantaggio degli ospiti arriva però un solo giro di lancette dopo con Siani che chiude un triangolo stretto in area con Banfi e si presenta solo davanti a Rosti battendolo con un rasoterra. Ci si aspetterebbe la reazione dei leoni, arrivano invece un giallo a Kanteh e poco dopo l'errore di Emiliano che lancia Banfi solo al centro dell'area per il tiro dello 0-2. I padroni di casa mostrano comunque segnali di risveglio: al 28' Cirio si libera al tiro e sfiora il palo lontano alla sinistra di Marietta, alla mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Draghetti che si inventa un gol pazzesco con un pallonetto di tacco che scavalca Marietta e si infila sul palo lontano. L'inerzia della gara cambia: Magnè ferma in bello stile un'iniziativa di Calì che aveva saltato alcuni giocatori in bianco, Marietta deve uscire dalla propria porta per contenere uno scatto di Spoto sulla fascia, ancora Magnè stacca bene di testa su una punizione di Lipani ma la conclusione è debole.

La ripresa si apre con un Hsl Derthona più volitivo, ma la prima occasione vera è al 12' per la Caronnese con Siani che controlla palla e si gira tirando una fucilata rasoterra che Rosti disinnesca in due tempi. Pellegrini sostituisce Spoto, che ha dato molto, con Varela ma il fortino rossoblu non sembra cedere e anzi ci vuole una segnalazione del guardalinee per annullare la rete del 3-1 a un incontenibile Siani. Per gli ultimi quindici minuti entra anche Corbier a rilevare uno spento Palazzo, ma è ancora la Caronnese ad andare vicinissima al tris con una combinazione Siani-Banfi-Calì che porta al tiro il numero 11 e costringe Rosti a deviare in angolo. Nel finale l'occasione migliore per il pari è un cross di Maggi dalla sinistra su cui Varela arriva di testa ma non riesce a inquadrare la porta, poi la Caronnese controlla agevolmente e porta a casa una vittoria importantissima.

HSL DERTHONA - CARONNESE 1-2

MARCATORI: pt 16' Siani, 25' Banfi, 30' Draghetti

HSL DERTHONA (4-3-3): Rosti; M. Gualtieri (37' st Negri), Magnè, Emiliano, Cirio (38' Maggi); Palazzo (31' st Corbier), Lipani, Kanteh (8' st David); Concas, Spoto (19' st Varela), Draghetti. A disp. Parodi, Tordini, Gjura, Nsingi. All. Pellegrini

CARONNESE (4-3-1-2): Marietta; M'Zoughi, Galletti, Travaglini, N. Gualtieri; Vernocchi (7' st Battistello), Gargiulo, Calì; Putzolu; Banfi, Siani. A disp. Angelina, Costa, Raccuglia, Torin, Corno, Becerri, Cosentino, Midolo. All. Gatti

ARBITRO: Esposito di Napoli

NOTE Ammoniti Kanteh; Vernocchi. Calci d'angolo 4-2 per la Caronnese. Recupero pt 3'; st 0'.