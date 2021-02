Arredo Frigo Valnegri salta altre due gare

ACQUI TERME - Girone di andata in B1 giocato a metà per Arredo Frigo Makhymo Acqui. Anzi ancora meno: solo due gare disputate dalle ragazze di coach Ivano Marenco, prima che alcune positività tra le atlete e nel gruppo squadra non obbligassero all'isolamento e allo stop. Che continua: dopo i rinvii con Timenet Empoli e Quarrata, la Federazione ha ufficializzato che anche la partita casalinga con Nottolini Lucca, sabato 20, ultima di andata, e la prima di ritorno, giovedì 25 a Voltri, sono spostate a data da destinarsi. Quando ancora non si sa, e sarà complicato riscrivere il calendario, perché prima della seconda fase dovranno essere disputati tutti i recuperi.

Anche in B maschile La Bollente Negrini Cte Acqui è ferma e il ds Stefano Negrini non nasconde la sua preoccupazione: i giocatori positivi sono diventati due, il secondo ancora in attesa di conferma con il tampone molecolare, e dopo lo slittamento dello scontro di testa con Alto Canavese, anche il prossimo impegno con Cerealterra Ciriè è a rischio.