Gianfranco Baldi eletto presidente della Centrale del Latte

ALESSANDRIA - L'ex sindaco di Cassine e (ancora per poco) attuale presidente della Provincia Gianfranco Baldi la scorsa settimana è stato eletto presidente della Centrale del Latte di Alessandria e Asti. Baldi succede a Gian Paolo Coscia. «Per me è un onore, ringrazio chi ha avuto fiducia nella mia persona. È un ruolo istituzionale che ricoprirò con il massimo impegno - ha assicurato - perché parliamo di un'azienda fiore all'occhiello del territorio non solo alessandrino. Da parte mia c'è piena disponibilità a lavorare con tutte le cooperative che partecipano a questa realtà».

Dopo un 2020 che ha messo in grosse difficoltà l'economia della provincia, in ottica 2021 il neo presidente Baldi traccia un primo quadro dei programmi di rilancio: «Anche la filiera del latte è stata duramente colpita degli effetti economici legati alla pandemia. Strategie ce ne sono parecchie, ad ogni modo la struttura è molto ben organizzata. Cercherò di rivestire una sorta ruolo di "facilitatore" per mantenere ottimi rapporti con enti e istituzioni. Senza fare troppe promesse, garantisco che lavoreremo molto seriamente».