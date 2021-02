Mercato Bertram, fatta per D’Ercole

TORTONA - La Bertram sta per comunicare l’ingaggio di Lorenzo D’Ercole, 33enne, playmaker in uscita da Venezia dove ha trovato poco spazio (5 partite e solo 16 minuti in campo in stagione).

D’Ercole (LEGGI LA SUA SCHEDA) ha una grande esperienza di Serie A (Siena, Avellino, Roma, Cremona, Sassari, Pistoia), dove ha giocato quattordici stagioni, conquistato trofei e partecipato alle coppe europee. Un upgrade per puntare alla serie A per una squadra che dovrà fare i conti nel prossimo mese con l’assenza di Agustin Fabi fermo per risolvere i problemi tendinei. Per tesserarlo il Derthona dovrà pagare la luxury tax che consente di schierare nove Senior. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.