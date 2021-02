Cerutti: inizia il presidio in via Adam. Si chiede l'intervento della politica

CASALE - È iniziato questa mattina il presidio permanente davanti ai cancelli della Cerutti a Casale in via Adam. A rischio gli ultimi 130 dipendenti dell'azienda, quelli 'scampati' agli esuberi dell'anno scorso (oltre 160 i dipendenti rimasti senza lavoro che a breve finiranno la cassa integrazione).

Il punto della situazione con Mirko Oliaro di Cgil Casale: «Ci aspettiamo che almeno il bando di gara che i commissari dovranno necessariamente indire attragga delle offerte che tengano conto della realtà produttiva di Casale e che non facciano un ulteriore spezzatino». Mentre sono prossimi incontri con le istituzioni - il sindaco Riboldi e il prefetto Olita (l'obiettivo è arrivare al Mise) - per salvaguardare i livelli occupazionali, in mattinata i lavoratori allestiranno una tenda davanti ai cancelli dello stabilimento. L'obiettivo è manifestare a oltranza.

