Riboldi al presidio Cerutti: "Quest'azienda può ancora avere gambe sul mercato"

CASALE - Anche il sindaco Federico Riboldi oggi al presidio permanente dei dipendenti della Cerutti in via Adam, da martedì in cassa integrazione a zero ore e con la produzione ferma. Una svolta chiarificatrice sulla situazione potrà arrivare domani, data dell'incontro in videoconferenza delle organizzazioni sindacali con i curatori.

«Gli operai chiedono di completare le commesse, quest'azienda può ancora avere gambe sul mercato. L'intervento della politica non deve essere solo di solidarietà, chiedo ai responsabili di valutare la situazione di queste 130 famiglie» spiega il primo cittadino tra tende e focolari di fortuna, allestiti per resistere al freddo del picchetto.

