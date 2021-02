Hsl aggiunge ancora: Mingiano in attacco

TORTONA - Hsl Derthona aggiunge ancora: dopo Antonio Cardore (LEGGI QUI) per il centrocampo, una novità in attacco, il reparto che, più di tutti, ha fatto i conti con infortuni, lunghe assenze e, per alcuni, condizione ancora da ritrovare.

Marco Mingiano, classe 1995, arriva dal Molfetta (serie D, girone H), con cui ha giocato 10 partite, segnando 3 reti, ultimo impegno ufficiale il 10 gennaio. Si è svincolato e ha potuto così firmare per la società tortonese.

Prodotto del vivaio del Crotone, la sua carriera è stata tra Eccellenza e serie D con le maglie di Gallipoli, Nardò e Sangiustese.