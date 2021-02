Sestri Levante - Hsl si gioca domani

TORTONA - Ventiquattr'ore di anticipo per la gara fra Sestri Levante ed Hsl Derthona: lo hanno deciso entrambe le società che così avranno un giorno in più per preparare il turno infrasettimanale quando al 'Coppi' arriverà la Folgore Caratese che recentemente ha tesserato il figlio di Didier Drogba.

Nella gara di andata del 'Coppi' i leoncelli si imposero per 2-1: tutte le reti in sei minuti con l'uno-due firmato da Concas e Manasiev prima che la rete di Buso accorciasse le distanze. I tortonesi vengono da un periodo buio e cercheranno sul campo dei 'corsari' un difficile riscatto.