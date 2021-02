Novipiù per rialzarsi, Bertram con D’Ercole

ALESSANDRIA - Ventesima giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, settima di ritorno. Un turno che parte oggi con l’anticipo tra Urania Milano e Biella (ore 18.30) e si sviluppa con altre quattro gare domani. Non è completo per i rinvii di Mantova-Orzinuovi (si gioca il 3 marzo) e Capo d’Orlando-Bergamo (a data da destinarsi). Domani giocano le alessandrine. JB Monferrato in casa con Udine e Bertram in trasferta a Treviglio. Completano Torino-Trapani (anticipo domenicale delle ore 12) e Verona -Piacenza.

CASALE, ARRIVA UDINE

La Novipiù ha perso le ultime quattro partite. l'Apu Udine (QUI IL ROSTER COMPLETO) ha vinto le ultime tre. Un incrocio pericoloso per i rossoblù contro una delle squadre più in forma del momento. Il gruppo di Andrea Valentini (0-3 nella sua gestione) ha bisogno della prima vittoria per scacciare la crisi (JBM sesta a quota 16 punti). “Udine è una squadra che ha ricominciato a macinare gioco e a macinare punti – spiega il tecnico -. Noi dovremo essere bravi a fare una partita orgogliosa in difesa, per cercare di limitare le loro bocche da fuoco. In attacco, invece, dovremo giocare sulle ali dell’entusiasmo, per avere la possibilità di arrivare in fondo alla partita con un vantaggio emotivo”. Casale ancora senza Lucio Redivo.

Dall’altra parte la squadra di Matteo Bonicciolli (seconda in classifica a 20 punti) non avrà l’ex Andrea Amato, mentre sarà in campo l’altro ex Casale Nazzareno Italiano.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 21 febbraio, 18.00

Arbitri: Ursi, Martellosio, Bonotto

Andata: 79-66

In streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)

BERTRAM A TREVIGLIO

Torna in campo il Derthona dopo il turno di riposo e a dieci giorni dalla sconfitta casalinga con Piacenza. Leoni sempre saldamente primi (28 punti), presentano il nuovo acquisto Lorenzo D’Ercole, firmato in settima. Avversaria una insidiosa Treviglio (QUI IL ROSTER COMPLETO), settima a quota 16 punti e in fiducia (tre vittorie in fila, 4 nelle ultime 5). Marco Ramondino, tecnico della Bertram, fa il punto della situazione. “In questi dieci giorni i ragazzi hanno avuto modo di recuperare le energie. Abbiamo inserito Lorenzo D’Ercole, un giocatore che vuole rafforzare la nostra identità di squadra, il punto di forza della stagione che stiamo affrontando”. Convinto che le pile siano state ricaricate anche Lorenzo Ambrosin. “La sosta è stata molto utile, perché abbiamo recuperato energie e abbiamo lavorato su noi stessi e sulle cose da migliorare. Ora il nostro focus è su Treviglio, una squadra molto aggressiva che corre bene il campo e gioca ad alto numero di possessi per attaccare il ferro per costruire tiri da tre punti aperti”.





BCC TREVIGLIO – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio

Quando: domenica 21 febbraio, 18.00

Arbitri: Boscolo, Marziali, Bramante

Andata: 69-87

In streaming: su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)