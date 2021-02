Bertram riparte, blitz a Treviglio

TREVIGLIO – Una prestazione lineare e corale. Una vittoria netta. Torna al successo la Bertram (66-84) sul campo della Bcc Treviglio. Dopo lo stop con Piacenza e dieci giorni di riposo, la squadra di coach Marco Ramondino riprende il cammino da capolista (22 punti) rifilando il 2-0 a Treviglio (che non ha avuto Ancellotti). Una prova corale dei Leoni che, sempre senza Fabi, hanno messo in campo anche l’ultimo arrivato Lorenzo d’Ercole, autore di un buon esordio fatto di 7 punti in 15 minuti di utilizzo. Sugli scudi, e non è una novità Bruno Mascolo, autore di una prova da 15 punti e 10 falli subiti (e 22 di valutazione). Ma in doppia cifra sono andati in 4 in una partita che Tortona ha condotto dall’inizio alla fine (41-47 all’intervallo) con una spallata nella terza frazione (20-9) che ha definitivamente indirizzato la gara. Nell’ultimo periodo controllo fino al +23 (57-80) e chiusura senza problemi con le mani alzate dal manubrio sul 66-84.

Tempo per recuperare poco. Mercoledì sera (20-30), i Leoni tornano in campo, in trasferta, ospiti dell’Assigeco Piacenza.

BCC- BERTRAM 66-84

(24-26, 41-47, 50-67)

Bcc Treviglio: Frazier 10, Pepe 5, Reati 9, Borra 9, Nikolic , Sarto 9, Lupusur 9, Bogliardi 8, Abati Toure, Manenti, Corini. All. Cagnardi

Bertram Derthona: Mascolo 15, Cannon 14, Gazzotti 3, Ambrosin 15, Tavernelli 11, Severini 9, Sanders 8, D’Ercole 7, Morgillo, Graziani, Romano 2. N.e.: Sackey. All. Ramondino

