Tris Casale alla Lavagnese

CASALE MONFERRATO - Grande impegno in campo e arriva una vittoria casalinga per il Casale che, tra le mura amiche del Palli, batte con un secco 3-0 la Lavagnese.

Nella prima frazione di gioco partono forte i padroni di casa che sbloccano la partita già all’ottavo minuto quando il lancio di Mullici sulla fascia destra trova lo scatto di Coccolo che rientra sul sinistro e realizza l’1-0 grazie anche ad una deviazione avversaria. C'è poco altro in cronaca nel primo tempo che però si chiude con i nerostellati in vantaggio.

Nella ripresa ancora Coccolo inventa e crea: al settimo serve un cross per Colombi che solo davanti all’estremo difensore avversario, sbaglia calciandogli addosso. I nerostellati non mollano e continuano a spingere per trovare il raddoppio che arriva al 20’ quando un cross dalla destra trova l’uscita maldestra del portiere ligure e il pallone dopo avere sbattuto sulla schiena di un avversario resta in area: in questa confusione Poesio tocca e la sfera entra in rete per il 2-0. Sulle ali dell'entusiasmo il Casale continua ad attaccare e due minuti dopo ancora un travolgente Coccolo sigla il 3-0 e la sua personale doppietta calciando dal limite un preciso rasoterra sul palo lontano.

Ora l'Hsl Derthona al primo posto utile per la salvezza diretta è a una sola lunghezza di distanza e già mercoledì con la trasferta sul campo del Saluzzo potrebbe arrivare il sorpasso.

Casale - Lavagnese 3-0

Reti: pt 8’ Coccolo, st 20’ Poesio, 22' Coccolo

Casale: Drago, Todisco (st 34’ Guida), Cintoi, Bettoni, Mullici (st 41’ Lewandovski), Poesio (st 37’ M’Hamsi), Raso, Romeo, Nouri, Coccolo (st 44’ Cocola), Colombi (st 30’ Franchini). A disp.: Tarlev, Fontana, Lanza. All.: Buglio

Lavagnese: Boschini, Oneto, Profumo (st 35’ Di Vittorio), Bacigalupo, Basso, Di Lisi, Cantatore (st 35’ Bei), Alluci, Buongiorno, D’Orsi (st 7’ Addiego Mobilio), Tripoli (st 24’ Rovido). A disp.: Bova, Orlando, Bagnato, Rossini, Romanengo. All.: Ranieri

Arbitro: Selvatici di Rovigo

Ammoniti: Poesio, Bettoni; D’Orsi. Recupero pt 0'; st 5'.