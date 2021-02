Comitato Stop Solvay: a marzo presidio davanti al Comune di Alessandria

ALESSANDRIA - “Il dramma ambientale e sanitario che Solvay sta producendo sul territorio non dovrebbe più lasciare spazio a mezze parole e silenzi. La sua produzione è incompatibile con la vita di migliaia di cittadini e cittadine e per questo dev’essere chiusa definitivamente. Le Istituzioni hanno il dovere di assicurare la reale bonifica del territorio per intraprendere un processo di riqualificazione che abbia al centro la salute ed il benessere delle persone che lo abitano. Quelle stesse Istituzioni devono avviare immediatamente uno screening sanitario della popolazione”.

Con queste parole il Comitato Stop Solvay annuncia per sabato 13 marzo, alle ore 16, il presidio statico davanti a Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria.