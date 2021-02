Caso Iannelli, il gip si riserva la decisione

ALESSANDRIA - Ancora non si sa se ci sarà un processo penale per la morte di Giovanni Iannelli, il giovane ciclista di Prato morto per le conseguenze di una caduta nel finale dell’87esimo Circuito Molinese.

Il gip Andrea Perelli si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione depositata dal pm Andrea Trucano, contro la quale ha fatto opposizione Carlo Iannelli, padre di Giovanni. All’udienza, al tribunale di Alessandria, hanno preso la parola i legali di Iannelli - Leonardo Pugi, Gabriele Terranova e Lorenzo Repetti - e l’avvocato Nuri Venturelli, che assiste i tre indagati Ennio Ferrari, Danilo Massocchi e Francesco Dottore.