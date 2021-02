Addio ad Andrea Gho, assaggiatore Onav

CASTELLAZZO - Castellazzese doc, Andrea Gho è sempre rimasto legato al suo paese di origine, anche quando si era trasferito ad Alessandria. Molto conosciuto nel mondo dell'enologia, Gho, 73 anni, si è spento all'ospedale del capoluogo, dove era ricoverato dai primi giorni di gennaio.

A Castellazzo tornava spesso: qui c'è la casa dei suoi genitori, dove era nato e cresciuto e che ora è abitata da una delle due figlie. Aveva mantenuto un rapporto stretto con tutti i levanti della classe 1947 e con gli amici con i quali, da ragazzo, frequentava il bar pasticceria in via XXV Aprile.

Diplomato Onav, Gho è stato un appassionato e apprezzato assaggiatore di vini, spesso in giurie di concorsi enologici e impegnato in degustazioni, presentazioni e visite a cantine e produttori in tutta Italia.

Lascia la moglie, due figlie e quattro nipoti, ai quali dedicava molto tempo.