Damiani racconta "Mimosa", la collezione dedicata alle donne

VALENZA - Le limitazioni anti-Covid hanno colpito diversi settori commerciali. Tra questi, anche la moda in parte ne ha risentito. C'è chi però ha cercato di reinventarsi come il marchio valenzano Damiani.

In occasione della Milano Fashion Week ieri - sabato 27 febbraio - nelle stories sulla pagina Instagram del brand internazionale, Silvia Damiani ha presentato in inglese la famosa collezione "Mimosa", celebrando la femminilità e i suoi punti di forza proprio a pochi giorni dalla festa della donna.

«"Mimosa" prende ispirazione dall'omonimo fiore che viene donato alle donne l'8 marzo - ha detto - perché è un fiore femminile, ma che simboleggia anche la forza del gentil sesso. È proprio questo che si può vedere all'interno della collezione».

Dopo un breve video che presenta la creazione dei gioielli in laboratorio a Valenza, Damiani ha voluto ricordare anche alcune tra le celebrità più famose che hanno scelto proprio questa collezione per diversi eventi importanti, come l'attrice coreana Cho Yeo-Jeong durante la notte degli Oscar 2020.