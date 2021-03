Scuole: conclusi i lavori, spesi 520mila euro

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi si sono conclusi tutti i lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi destinati all'attività didattica avviati lo scorso mese di agosto: con la presentazione della Scia di prevenzione incendi della nuova sede distaccata della scuola San Carlo e l'attivazione dell'ascensore alla scuola di Castelceriolo sono stati completati gli adempimenti tecnici connessi ai lavori realizzati.

Il Servizio Edilizia Scolastica sta provvedendo in questi giorni alla rendicontazione di tutte le attività eseguite e le spese sostenute (come previsto per i Fondi Pon che il Miur ha utilizzato per questa iniziativa), al fine di poter conseguire tutto il contributo assegnato di 520mila euro.

“Questi lavori gestiti nell'ottimizzazione e messa in sicurezza degli spazi scolastici per i nostri bambini e ragazzi sono culminati nell'ottenimento della prima certificazione antincendio a favore del complesso scolastico alla scuola San Carlo che, ristrutturata, ospita gli alunni di 9 classi della Galilei - dichiarano il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’assessore all’Edilizia scolastica, Silvia Straneo - Anche l'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolavano il corretto distanziamento per alunni con disabilità sono da segnalare per sottolineare l'impiego delle risorse ministeriali: gli uffici comunali di edilizia scolastica, che ringrazio, hanno saputo mettere in campo una progettualità che ha portato un valore aggiunto permanente al nostro patrimonio scolastico”.