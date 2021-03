Caso Iannelli: il Gip ha deciso, il processo non si farà

ALESSANDRIA - Il processo per la morte di Giovanni Iannelli, il giovane corridore di Prato morto per le conseguenze della caduta all’87esimo Circuito Molinese il 5 ottobre 2019, non sarà celebrato, come invece chiedeva il padre Carlo.

Il gip Andrea Perelli, che mercoledì scorso si era riservato di decidere, ha appena depositato la sua pronuncia in cui accoglie la richiesta di archiviazione del pm Andrea Trucano nei confronti degli indagati Ennio Ferrari, Danilo Massocchi e Francesco Dottore, rispettivamente presidente della società organizzatrice del Trofeo Bassa Valle Scrivia e direttore e vicedirettore di corsa.