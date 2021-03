Allarme Bertram: altro stop a Verona

VERONA – La Bertram non vince più. Tortona subisce a Verona la terza sconfitta consecutiva (68-62). Le difficoltà mostrate nelle ultime uscite si confermano all’Agsm Forum di Verona. La squadra di coach Marco Ramondino parte bene, conduce, ma ancora una volta cala nella ripresa e consegna agli avversari il successo. Problema fisico o mentale? Difficile dirlo, certo è che dietro in classifica sentono profumo di rimonta. Torino e Udine vanno a -8 (e Torino ha 4 partite da recuperare).

RIMONTA SUBITA

La gara inizia bene con la Bertram (D’Ercole in quintetto) che mostra idee chiare e voglia di riscatto (7-0 in avvio). Primo tempo bianconero con i Leoni fino al +12 (30-18) e capaci di chiudere all’intervallo sul 40-34 con un Ambrosin versione bombardiere. Nella ripresa la musica cambia. Come già a Torino quando l’intensità sale, la Bertram va in difficoltà. Verona chiude in difesa e di prende l’inerzia e sorpassa per la prima volta con un 7-0 che regala alla Tezenis il 41-40. Da qui in poi gara riaperta e in equilibrio. Tortona riesce a rimettersi in moto e a chiudere al 30’ sul 54-50. Ma nell’ultima frazione la Bertram si annebbia (Mascolo generoso ma poco lucido), segna solo 8 punti, e di fatto consegna la vittoria ad una Tezenis che mostra più energie. Finisce 68-62.

Tortona torna in campo giovedì sera a Voghera contro Udine che ha sbancato d’autorità il campo dell’Urania Milano.

Tezenis – Bertram 68-62

(13-19, 34-40, 50-54)

Tezenis Verona: Tomassini 7, Greene IV 15, Janelidze 4, Jones 18, Pini 2, Candussi 9, Severini 7, Rosselli 6. N.e.: Beghini, Guglielmi, Colussa, Caroti. All. Ramagli

Bertram Derthona: Mascolo 9, Tavernelli 4, Cannon 15, Gazzotti, Ambrosin 9, D’Ercole 3, Severini 11, Sanders 11, Morgillo, Graziani. N.e.: Sackey, Romano. All. Ramondino

