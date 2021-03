Crisi Cerutti: servono risposte per 300 famiglie. Venerdì presidio in piazza Castello

CASALE - 21 giorni fa iniziava il presidio alla Cerutti di via Adam a Casale. Mentre continuano le manifestazioni di solidarietà da parte della città ai 130 lavoratori della newco (stamattina la colazione agli operai è stata offerta da Marina Polazzon, parrucchiera del quartiere, domani a pranzo pizza per tutti dalla Santa Lucia di via Trevigi) Maurizio Cantello (Fiom Cgil) ripercorre le scadenze imminenti per i quasi 300 lavoratori dello storico marchio per i quali ormai non si esita a parlare di dramma sociale. Dopo i tanti appelli è fondamentale che da Roma o con manifestazioni di interesse concrete da parte di potenziali acquirenti, qualcosa si muova.

Intanto venerdì la protesta si sposterà temporaneamente, dalle 9 alle 12, in piazza Castello a Casale. Il presidio, in concomitanza con il mercato bisettimanale, sarà allestito davanti al Teatro Municipale.