"Vigneti Monferrini" non si corre

CANELLI - Fino all'ultimo Moreno Voltan, patron della scuderia valenzana Vm Motor Team, ha sperato: anche in zona rossa le competizioni rallistiche sono permesse e il 4° 'Vigneti Monferrini', in calendario il 20 e 21 marzo, è rimasto in calendario, con oltre 70 equipaggi iscritti. Ma oggi l'organizzazione si è arresa: una "decisione sofferta", presa di comune accordo con l'amministrazione comunale di Canelli, 'cuore' della gara. "Rinvio a data da destinarsi, perché la situazione sanitaria legata al Covid-19 in tutto il Piemonte e nella zona del rally è notevolmente peggiorata negli ultimi giorni".

Erano attese molte persone: sarebbero state garantite le massime condizioni di sicurezza, ma Vm e partner locali hanno preferito una scelta prudente, anche per la salvaguardia e il rispetto della popolazione locale. "Siamo molto dispiaciuti - insiste Voltan - ma siamo tutti convinti che, in questo particolare momento, non ci siano, purtroppo, alternative. Vogliamo ringraziare, come organizzatori, gli enti e l'amministrazione locale che ci hanno offerto la massima collaborazione, come sempre accade a Canelli. Un grazie particolare a tutti gli equipaggi che ci avevano garantito la loro fiducia. La speranza è poter dare loro appuntamento, su queste strade, in tempi brevi".

A dicembre il Vm Motor Team era stato costretto ad annullare il Rally 'Città di Casale' per il 'no' di un sindaco della zona al passaggio di una prova speciale.