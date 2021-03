Scazzola: "Alessandria? La più forte dei tre gironi"

ALESSANDRIA - "L'Alessandria? La squadra più forte dei tre gironi della serie C". Cristiano Scazzola è uno degli ex della partita di domani al 'Garilli': complimenrti sinceri i suoi, "anche se il primo posto è otto punti sopra, i valori non si discutono e con l'arrivo di Longo si vedono continui progressi. Allenatore preparato - così il tecnico della Piacenza nella presentazione a cura della società emiliana - che sa leggere molto bene le situazioni. Gara decisamente difficile per noi, che la affronteremo con qualche problema di formazione, soprattutto in difesa".

Il Piacenza non avrà ancora Marchi e Battistini e Scazzola sembra intenzionato ad abbassare un centrocampista come Corbari, inserenedo al suo posto, in mezzo, Suljic, al rientro dopo un mese di stop per un problema muscolare. I padroni di casa non avranno neppure il portiere titolare Libertazzi.

In casa grigia torna Mustacchio, ma quasi sicuramente partirà dalla panchina, pronto a dare il suo contributo durante la gara. In attacco l'altro grande ex, Corazza, si candida a giocare dal 1'.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Martimbianco, Tafa, Corbari; Pedone, Palma, Suljic, Visconti; Gonzi, Cesarini; De Respinis. All.: Scazzola.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Corazza. All.: Longo