Dolori da cattiva postura? Il dott. Alberto Forlini ti aiuta a tornare in forma

ALESSANDRIA - Mai come in questo periodo abbiamo scoperto che le posture sbagliate sul lavoro – aumentate con lo smart working – o un'attività fisica non corretta possano influire sui dolori diffusi in tutto il corpo.

“Vi siete mai chiesti come mai dopo diverse ore passate al computer, seduto in auto o stando tanto tempo in piedi, si verificano determinati dolori?”. Situazioni di vita quotidiana che spesso curiamo in modo sbagliato, facendo ricorso a farmaci o a diagnosi ‘casalinghe’ non corrette.

A metterci in guardia sui rischi a cui potremmo essere sottoposti praticamente ogni giorno è Alberto Forlini, fisioterapista ed osteopata che ad Alessandria, da 15 anni, aiuta le persone in queste problematiche: “Vi è mai capitato di avere dolori in punti lontani e diversi da dove si è subìto il trauma?”, e ancora, “Siete a conoscenza di quali strascichi possa lasciar e una cicatrice dopo un intervento chirurgico?”.

Laurea in scienze motorie, Forlini si è specializzato come allenatore-preparatore in diverse discipline sportive ed ha continuato a studiare per migliorarsi, studiando osteopatia, chinesiologia e fisioterapia. Ha un master in posturologia clinica. “Credo fortemente che l’insieme di queste ‘terapie’, abbinate alla collaborazione con altre figure sanitarie, possano dare dei buoni risultati”.

Dai giovani troppo chini davanti allo smartphone agli sportivi che hanno stressato il proprio corpo con ‘attività agonistica, fino alle persone più adulte che hanno accumulato anni di sforzi fisici: Forlini è a disposizione per un’analisi funzionale completa, al fine di consigliare la terapia giusta e lo stile di vita più adeguato. Con qualche seduta fisioterapica – a ‘mani nude’ o con l'ausilio di macchinari specializzati – è possibile ottenere buoni risultati che si riverberano anche sul sistema nervoso e su quello digestivo”. Lo studio in via san Francesco d'Assisi 7 è fornito inoltre di palestra per esercizi ginnico-posturali.

È il caso di dirlo: con il dottor Forlini si è proprio in buone mani!

