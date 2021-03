Valenza commemora le vittime del Covid-19

VALENZA - Pochi minuti fa a Valenza in viale Oliva si è tenuto un momento commemorativo a cura di Comune e Protezione Civile, nella giornata nazionale per le vittime del Covid. L’idea dell’evento è stata di Marika Franchini, presidente dell’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile. Alla sobria cerimonia hanno partecipato amministratori, forze dell’ordine, volontari e sanitari. È stato osservato un minuto di raccoglimento, quindi tutte le sirene sono state accese in segno di rispetto.