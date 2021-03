Agriturist premia le scuole

ALESSANDRIA - Oggi, in modalità online, si è svolta la premiazione di “Okkio all'etichetta”, il concorso inserito nell’ambito del corso “Insegnanti a scuola di alimentazione”, organizzato da Agriturist Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Asl Al, Università del Piemonte Orientale e Istituto Comprensivo Galilei di Alessandria con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Alessandria, col sostegno del Gruppo Amag.

Il tema trattato è stato ‘Le sane abitudini alimentari a scuola’: dunque sono state premiate buone pratiche svolte dagli insegnanti con gli alunni a partire dalla lettura delle etichette delle merendine e delle bevande consumate nell’intervallo.



Per la categoria scuola dell’infanzia, le maestre Riso e Quaglio della scuola dell’infanzia “Venesio” dell’I.C. Casale 3 con le sezioni A e B (27 bambini di 3-6 anni) hanno ottenuto in premio la visita alla fattoria didattica ed agriturismo “Casa Tui” di Pozzol Groppo di Claudia Torre.

Le insegnanti Scaldaferri e Orecchio insieme con i 21 alunni di 8-9 anni della classe terza B della scuola primaria “Galilei” di Alessandria hanno ricevuto il voucher per la gita all’agriturismo e fattoria didattica “Cascina Zenevrea” di Ponzano Monferrato di Roberta Oltolini.

I 37 alunni di 12-13 anni delle seconda D ed E della scuola secondaria di I grado “Alighieri” dell’Istituto comprensivo Casale 3 con il gruppo di docenti aderenti al progetto (insegnante referente Ornella Lancia) hanno ricevuto il viaggio premio alla fattoria didattica e agriturismo “Podere La Rossa” di Morsasco di Franco Priarone.