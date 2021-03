Novi, incendio in un negozio

NOVI LIGURE - Incendio nel negozio di computer Pm2000 in via Trieste a Novi Ligure, dove una densa nube di fumo nerastro sta uscendo dall’ingresso principale e invaso anche la tromba delle scale dell’adiacente condominio all’angolo tra corso Italia e via Trieste. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, assistiti dai carabinieri.

Il buio all’interno non permette di individuare il punto dove si è innescato il rogo. I pompieri hanno aperto la porta principale, dalla quale da circa mezz’ora sta uscendo un fumo che aumenta di volume e diventa sempre più scuro con il passare dei minuti.

L’acre odore de la nube che si è già alzata oltre i tetti delle case stanno richiamando sul posto molti curiosi. Si profilano danni ingenti in considerazione del materiale di valore in vendita e in esposizione in uno dei punti vendita più forniti di Novi Ligure.