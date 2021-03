"Basta dad": oggi genitori in piazza

ALESSANDRIA - Oggi alle 15.30 genitori in piazza, ad Alessandria, per manifestare contro la didattica a distanza: l'appuntamento è in piazza della Libertà, davanti al Comune, perché - spiega il comitato - "a un anno dall’inizio della pandemia, è inaccettabile che la presenza dei nostri figli in classe sia ancora considerata un pericolo. Capiamo l’emergenza ma serve ricordare alle istituzioni che la scuola è un bene comune irrinunciabile. Pedagogisti ed esperti dell’età evolutiva documentano ogni giorno i crescenti danni emotivi inflitti ai nostri giovani da questo periodo di brusco dissesto sociale e discontinuità che continua a protrarsi, privandoli di slancio, entusiasmo, spontaneità, certezze e speranze".