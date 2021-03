Mercati al posto delle auto, le reazioni degli Alessandrini

ALESSANDRIA - E' bastato che venisse postata sui suoi social media una illustrazione di piazza Garibaldi realizzata da Lele Gastini, in cui l'area viene immaginata piena di negozietti, stand, bistrot, artisti di strada e pure una fontana al centro, per far scatenare i commenti di chi vuole che resti un parcheggio. Anzi, c'è chi si lamenta che di posti auto ad Alessandria - ed in particolare in centro - ce ne sarebbero ancora pochi.

L'immagine fa parte di uno storytelling di www.rigeneriamoilbassopiemonte.it che traduce in arte visiva i progetti di un master in valorizzazione dei centri storici. Una delle idee studiate e realizzabili è appunto togliere le auto da piazza Garibaldi - creando un park sotterraneo o utilizzando altre aree - per realizzare spazi dedicati all'eccellenza enogastronomica o come mostre a cielo aperto, per ridare vita ad una zona ora fatta solo di cemento e lamiere.

L'immagine è naturalmente solo indicativa e gli stessi progetti ancora ad una prima fase di studio, ma è bastato per far scatenare il dibattito. "Snaturare la piazza quando c'è bisogno di parcheggi" o "sembrano mercatini di Natale" sono solo alcune delle considerazioni di primo acchito, senza per la verità conoscere tutto il progetto.

Non solo commenti negativi, però: "Le città vivono nelle piazze. Noi abbiamo la fortuna di avere piazze tra le più belle della nostra regione, ridotte a parcheggi". E ancora: "Magari! E chiudere completamente la piazza (e il centro) al traffico automobilistico", fino al definitivo: "Il problema di Alessandria sono gli alessandrini e la loro mentalità".