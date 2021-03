Visone, si è spento don Alberto Vignolo

VISONE - Sabato scorso si è spento Don Alberto Vignolo, parroco di Visone dal 1971, 91 anni compiuti il primo febbraio. «E’ stato amico, guida, insegnante, papà e nonno di ciascuno di noi» ha commentato il sindaco Manuela Delorenzi. La triste notizia arriva dopo la speranza di un’avvenuta guarigione dal contagio del Coronavirus dopo mesi di malattia. Improvviso l’aggravamento che lo portato alla morte. «Come amministrazione non possiamo non ricordare e non rendere omaggio ad un uomo che è stato il fulcro ed il pilastro della nostra comunità e non troviamo parole per descrivere il grande vuoto spirituale e materiale che lascerà in ognuno di noi» ha continuato il primo visonese.

La salma raggiungerà la chiesa parrocchiale martedì mattina; funzione, alle ore 17, Santo Rosario alle 20.30. Il funerale mercoledì mattina (massimo 75 persone). Tanti vorrebbero salutare il parroco, docente, amico, riconosciuto da tutti come una persona intelligente, sensibile, ironica e generosa, ma le disposizioni anti contagio non lo consentono. «Non dubitiamo di potergli rendere un più adeguato ed affettuoso saluto non appena le restrizioni ci permetteranno di farlo» ha assicurato il sindaco Delorenzi.