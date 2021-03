Acf, Primavera lascia. C'è Giovanetti

ALESSANDRIA - "L'allenatore Pino Primavera ci ha comunicato la decisione di interrompere il suo impegno con la prima squadra di Acf. Non è una stagione facile, la volontà della società è stata, sempre, di concluderla con il tecnico con cui abbiamo iniziato il percorso. Comprendiamo, però, le motivazioni, personali e di lavoro. Ringraziamo Pino per la sua professionalità e la sua passione". Maria Grazia Spanò, presidente di Acf Alessandria, annuncia la novità in panchina della formazione oggi fanalino di coda del girone A della serie C.

"I risultati non c'entrano: non è un campionato facile, ma la priorità nostra è sfruttare ogni gara anche per far crescere le ragazze del vivaio, opportunità condivisa da Primavera, che ha fatto debuttare e dato spazio e molte under". Da questa sera, prima seduta della settimana, a dirigere gli allenamenti è Marco Giovanetti, già nello staff come responsabile del settore giovanile e, nella ultime gare, spesso al fianco di Primavera.

Quasi sicuramente le retrocessioni, dalla C, saranno bloccate: manca ancora l'ufficialità, ma la mancata ripartenza dell'Eccellenza nella maggior parte dele regioni, Piemonte compreso, esclude promozioni.