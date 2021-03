Al Santo Spirito nuovo primario in medicina generale: è Giuseppe Aiosa

CASALE - Giuseppe Aiosa è il nuovo direttore del reparto di Medicina Generale dell'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. prenderà servizio il primo aprile; Il dottor Aiosa, 51 anni, nato a Corigliano Calabro, ha lavorato presso il reparto di Medicina Interna della Azienda Ospedaliera SS Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria dove è Direttore facente funzioni dal luglio 2020. Per la stessa struttura è stato responsabile del percorso diagnostico e terapeutico riguardante i pazienti affetti da ipertensione arteriosa.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia e specializzatosi con lode in Medicina Interna presso l’università degli studi di Pavia, dopo la specialità ha lavorato presso l’IRCCS Policlinico San Donato occupandosi di attività assistenziale con particolare riguardo a patologie cardiovascolari, ematologiche, epatologiche.

Competente nell’esecuzione di ecografia bedside e di procedure interventistiche ecoguidate e/o ecoassistite, vanta più di 40 pubblicazioni (abstracts e lavori in extenso) ed è stato relatore in numerosi congressi e corsi.

Ha partecipato in centri d’eccellenza a Master sull’ipertensione arteriosa patrocinati dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e al corso universitario di perfezionamento in economia del farmaco e della salute presso l’Università degli Studi di Genova. Ha inoltre collaborato con il Consorzio di Bioingegneria ed Informatica Medica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia e ha tenuto lezioni frontali presso l’Università degli studi di Milano nell’ambito del Corso di Medicina e Chirurgia, sull’ipertensione arteriosa e sue conseguenze in qualità di esperto della materia.

Il Commissario ASL AL Valter Galante ha dichiarato: "L’organico dell'Azienda acquista un Direttore qualificato e con grande esperienza clinica e gestionale. Formuliamo il nostro benvenuto al dottor Aiosa con i migliori auguri di buon lavoro".