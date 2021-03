Casi covid a Varese, salta la gara con il Casale

CASALE - Stop forzato nella corsa verso l'alto del Casale: la partita di domenica 28, a Varese, è stata rinviata a data da destinarsi e affollerà ancora di più il calendario della lunga volata finale in serie D.

E' stato il club lombardo, che già dalla scorsa settimana ha alcune positività nel gruppo squadra, a chiedere di non giocare, come è già accaduto domenica contro la Folgore Caratese. C'è un 'cluster', come è scritto nella documentazione allegata, fornita da struttura sanitaria, e, applicando il protocollo dell'Asl di competenza, il Dipartimento Interregionale ha accolto la richiesta e deciso che il 28 non si giocherà, senza fissare ancora una data, perché l'emergenza continua al 'Città di Varese' e, comunque, c'è da collocare prima il confronto con la Caratese.

Il Casale ha, così, dieci giorni per preparare il derby con Hsl Derthona, che si giocherà il 1° aprile, al 'Palli'.