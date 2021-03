Frutta e verdura sul marciapiede: al Cristo i controlli della Municipale

ALESSANDRIA - Polizia Municipale e Sian (Servizio Igiene alimenti e nutrizione) dell’Asl di Alessandria sono intervenuti questa mattina in corso Acqui, al quartiere Cristo, per effettuare un controllo mirato all’esercizio commerciale che vende frutta e verdura.

E’ l’ennesimo sopralluogo: recentemente erano scoppiate accese polemiche dei commercianti della zona che avevano segnalato, anche sui social, la presenza di cassette della frutta e verdura posizionate sui marciapiedi in modo indiscriminato.

Gli uomini della Municipale (diretti da Alberto Bassani), coordinati dal commissario Giuseppe Ceravolo, responsabile della Pg, hanno verificato l’osservanza delle disposizioni in materia di commercio. Sarebbero state rilevate alcune violazioni, ma al momento non si conoscono altri particolari.

Le indagini sono ancora in corso.