Addio a Germano Patrucco, volto storico della Cia Alessandria

ALESSANDRIA – Nella serata di ieri un grave lutto ha colpito la Confederazione Italiana Agricoltori di Alessandria: è scomparso a 63 anni Germano Patrucco, vittima del Covid. In pensione dallo scorso anno, lascia la moglie Maria Luisa, i figli Francesca e Matteo, la nipote Silvia, referente dell’ufficio Cia di Casale Monferrato.

Assunto nell’aprile 1979 nell’allora Cic (Confederazione Italiana Coltivatori) come tecnico del Centro di Assistenza Agricola nell’area Casalese con l’incarico di sviluppare l’attività di consulenza sul campo con le aziende orticole di Frassineto Po, Valmacca, Borgo San Martino e Ticineto. Negli anni ha collaborato concretamente a varie iniziative come la sperimentazione e lo sviluppo di tecniche innovative di coltivazione in collaborazione con le Università di Agraria e Meccanica di Torino.

Nello stesso periodo è stato chiamato al ruolo di Responsabile della zona Cia di Casale, entrando a far parte degli organismi provinciali dell’organizzazione. Negli anni Duemila è stato direttore provinciale del Caa, nel 2014 vicedirettore provinciale Cia, suo ultimo ruolo fino alla pensione. Molto attivo anche per quel che riguarda le attività di volontariato come dimostrano gli spettacoli teatrali per cui tanto si occupava, oppure le raccolte fondi in cui si è impegnato per le aziende agricole terremotate a Norcia, con le quali ha mantenuto le relazioni fino ad oggi.

Ricorda il presidente Cia Alessandria Gian Piero Ameglio: «Germano ha segnato la storia della nostra organizzazione, svolgendo con dedizione e passione i vari ruoli in Cia. Perdiamo un amico, oltre che un valido collega e la memoria storica di Cia, con cui abbiamo condiviso un lungo percorso». Il presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini: «La mia storia in Cia nasce con Germano e la Cia di Casale nel 2004 come vicepresidente di Zona. Otto anni con lui hanno sancito un’amicizia fraterna e questa è la perdita di un caro amico a cui ho voluto molto bene. Anche Cia perde un uomo che ha dedicato la propria vita agli agricoltori».