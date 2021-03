Hsl, casi covid in squadra. Gara rinviata

TORTONA - Non solo l'allenatore, Giovanni Zichella, da una settimana positivo e in quarantena. I tamponi hanno evidenziato altri casi nel gruppo squadra di Hsl Derthona. La società ha chiesto il rinvio della gara con la Sanremese, in calendario domenica 28 al Coppi, spostata a data da destinarsi.

La situazione, di cui è a conoscenza anche l'Asl, mette a rischio pure la disputa del derby con il Casale, giovedì 1° aprile al 'Palli'.

Anche i nerostellati salteranno il turno di domenica 28, ma su richiesta del Varese. In tutta la serie D sono quasi 90 le gare non disputate, che dovranno essere giocate entro gli inizi di giugno, sempre che il Comitato interregionale non decida uno slittamento, perché non sono molti gli slot a disposizione.