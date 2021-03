Con la Lucchese sarà di nuovo 3-5-2?

ALESSANDRIA - Sarà ancora 3-4-3, la strategia vincente a Vercelli, o invece il ritorno all'abito tradizionale, il 3-5-2? Su un punto Moreno Longo non ha dubbi, la linea difensiva a tre. "Nel derby abbiamo sempre difeso a tre, l'unica variazione, nel finale, con un centrocampista in più e un attaccante in meno, è stata rimetterci a 5 in mezzo". L'assetto dell'ultima parte della sfida al 'Piola' sembra 'favorito' anche per la gara di domani con la Lucchese (ore 12.30, diretta su Sky 251 e Eleven Sports), riportando titolare Di Quinzio, che a Vercelli è rimasto in panchina. In attacco difficile rinunciare, in questo momento, ad Arrighini, ballottaggio tra Eusepi e Corazza per completare la coppia, il secondo in crescita dopo un periodo di appannamento. In difesa le opzioni sono due: rimettere Prestia a sinistra, con Bellodi a destra e Di Gennaro al centro, oppure rimescolare le posizioni inserendo Cosenza dall'inizio.

Risultato obbligato: lo sarebbe stato indipendentemente dal successo del Como sul Pontedera (4-2) e del Lecco a Pistoia (0-1). Lo sarà per le prossime sei tappe.

La Lucchese non avrà Bianchi in attacco dall'inizio: infortunio muscolare nell'allenamento di venerdì, lo staff medico sta provando, comunque, a renderlo disponibile almeno per la panchina. Nel 3-4-1-2 Lopez si affida a Nannelli e Petrovic, con Panati trequartista, ma anche Marcheggiani ha chance di giocare dall'inizio al posto del croato. Assenti Zennaro, Papini, Cruciani, Caccetta, Coletta e Bitep.

Le probabili formazioni

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Casarini, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini.All.: Longo

LUCCHESE (3-4-1-2): Biggeri; Panariello, Benassi, Dumancic; Pellegrini, Sbrissa, Meucci, Lo Curto; Panati; Nannelli, Petrovic. All.: Lopez