'Città di Valenza', Baldi nella top ten

VALENZA - 195 al via per il ritorno del grande ciclismo a Valenza, anche con squadre nazionali. Con la zampata finale, al 'Gran Premio Città di Valenza - Trofeo Luigi e Davide Guerci', di Gidas Umbri (Team Colpack Ballan), che negli ultimi metri ha il guizzo per chiudere solo, con un secondo di vantaggio sul gruppo, regolato da Manuele Tarozzi (Inemiliaromagna). Sul podio anche Matteo Furlan (Iseo Rime Carnovali), da Simone Raccani (Zalf) e Rodriguez Serrano (Biesse Arvedi).

Per la seconda volta sulle strade della provincia, Overall Tre Colli è di nuovo nella top ten, con Francesco Baldi, che chiude decimo nella volata del gruppo, ben affiancato, nelle sue azioni, da Luca Cibrario.

Molto apprezzato il percorso, con la salita di Pecetto affrontata tredici volte, 'tracciato' da Lan Service Gran Monferrato e da Gianni Pederzolli.