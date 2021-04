Ponzone, anziana morsa da una vipera

PONZONE - È successo nel pomeriggio, a Ponzone, in zona Montà, una signora anziana è stata morsa da una vipera. Ai primi caldi i serpenti si svegliano dal letargo e sono soliti fermarsi a riscaldare il corpo su pietraie, muri a secco o tronchi di albero accatastati vicino alle cascine isolate. Alle prime avvisaglie di presenza umana, però fuggono via e rari sono i casi di morsicature. Questa volta però, probabilmente a causa dell'intorpedimento del recente risveglio, l'animale non è riuscito a scappare e sentitosi minacciato dalla presenza della donna, l'ha morsa. Chiamato immediatamente il 118, nel paese è stata inviata un'eli-ambulanza 118 per il trasporto verso un nosocomio specializzato. Dalle prime informazioni, però, la situazione non dovrebbe essere grave.