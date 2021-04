Acqui-Sca, i piccoli calciatori si sfidano a distanza

Anche lo sport diventa virtuale, ma la passione dei piccoli protagonisti resta il vero elemento capace di fare la differenza. L'Acqui Calcio, da sempre molto attento a curare il proprio vivaio, ha promosso oramai da tempo tutta una serie di iniziative per mantenere vivo l'interesse dei giovani tesserati: allenamenti online, 'lezioni' a distanza e ora anche un vero e proprio torneo, che si giocherà... in videochiamata.

Una specie di regalo di Pasqua per tanti calciatori in erba, che sabato affronteranno la Scuola Calcio Astigiana nell'andata di una sfida davvero inedita. "Ci manca molto disputare una partita vera - affermano in coro - ma grazie a questi eventi organizzati dalla società possiamo almeno vederci, è l'unico modo che abbiamo a disposizione. Sperando di poter giocare il ritorno per davvero, ad Acqui, sul nostro campo".