Confermato il 'bonus cultura': ecco come riceverlo

TORTONA - E' stato confermato anche quest'anno il 'bonus cultura', iniziativa a cura del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura fra i più giovani.

l programma, destinato ai nati nel 2002, permette loro di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. I requisiti sono semplici: basta essere iscritti a Spid - condizione necessaria per accedere a 18app - e registrarsi al sito www.18app.italia.it che nei giorni scorsi dopo l'apertura delle iscrizioni ha avuto frequenti problemi di down ma dovrebbe regolarizzarsi a breve. Secondo i termini dell'iniziativa i ragazzi che ne hanno diritto hanno tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarsi a 18app e fino al 28 febbraio 2022 per spendere il Bonus Cultura.