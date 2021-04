Frediani, prime partitelle. E la classifica si accorcia

SPINETTA MARENGO - Rivedere Marco Frediani in una partitella è un segnale importante. Oggi, nella seduta del pomeriggio alla Michelin, il giocatore ha partecipato al 'minitorneo' di sfide a pressione, su mezzo campo: per ora solo nei gruppi che, a rotazione, giocano di sponda, quindi non ancora con contrasti, ma sarà il passo successivo, nei prossimi giorni. Potrebbe anche essere convocato, per tornare a respirare il campo: una decisione che Longo prenderà dopo gli ultimi tre allenamenti prima della trasferta a Sesto San Giovanni.

Oggi lavoro differenziato per Eusepi e Prestia, ma per entrambi è solo una scelta per smaltire i carichi, senza problemi che, in questo momento, mettano in dubbio la partecipazione alla penultima trasferta della stagione regolare. Il tecnico ha chiesto intensità, ha variato soluzioni in tutti i reparti e in attacco ha provato la coppia Arrighini - Corazza, sempre con Mustacchio in posizione poù avanzata.

LA NUOVA GRADUATORIA

Cambia la classifica dopo i tre recuperi di oggi: il Renate ritrova la vittoria, 2-0 alla Pergolettese e sale al quarto posto, a 3 punti dalla Pro Verccelli, a 4 dai Grigi e a 7 dal Como. Pistoiese - Juvenus Under 23 si chiude sull'1-1 e i bianconeri agganciano l'Albinoleffe all'8° posto, ma hanno ancora un recupero. L'Olbia si tira fuori dalla zona calda, con il terzo successo in fila, 1-0 alla Carrarese, al quarto stop consecutivo, raggiunta a quota 40 proprio dai sardi, che però hanno due gare in meno, la prossima con il Como il 14: vincendole entrambe potrebbero addirittura inseguire un posto nei playoff. A scivolare nella bagarre, ora, è la Pro Sesto (39 punti), prossima avversaria dell'Alessandria.

Quando mancano solo due partite da recuperare e quattro turni regolari, questa la classifica del girone A: Como 65 (1 gara in meno), Alessandria 62, Pro Vercelli 61, Renate 58, Pro Patria e Lecco 56, Pontedera 49, Juventus U23 (1 in meno) e Albinoleffe 47, Grosseto 44, Pergolettese 43, Novara 42, Piacenza, Carrarese e Olbia (2 in meno) 40, Pro Sesto 39, Giana Erminio 38, Pistoiese 28, Lucchese 27, Livorno 24 (-8 di penalizzazione).