Nessun Recovery Plan per Novi? Il Pd critica, il sindaco smentisce

NOVI LIGURE — «Recovery Plan, nessun intervento per Novi: davvero contiamo così poco?». Questa l’apertura del comunicato con cui il Pd di Novi ha espresso il suo stupore derivante dal fatto che nel piano dei progetti presentati dai Comuni della provincia di Alessandria non si vedono interventi per la città, per la promozione turistica, per la riqualificazione energetica o per la riqualificazione green delle sue industrie.

«Contiamo così poco? - chiedono i dirigenti 'dem' - Davvero nessuno dalla giunta Cabella sente il bisogno di lamentarsi nei confronti dell'amministrazione regionale che ha lasciato spazio solo a possibili progetti lasciati in capo alle Giunte guidate da esponenti che hanno in tasca tessere di partito dei suoi principali sponsor, Lega e Fratelli d’Italia? È un atteggiamento incomprensibile e irresponsabile e che avrà come esito ultimo quello di perdere la straordinaria opportunità che veniva dal Next Generation Eu per modernizzare il nostro territorio e rendere migliore la qualità della vita dei cittadini».

Tranquillizzano però i novesi il sindaco Gian Paolo Cabella e l’assessore al Bilancio Maurizio Delfino: «Le schede sono state compilate e inviate alla Regione che le ha recepite e inserite nella delibera integrativa che oggi viene inviata a Roma. Comunque c’è tempo per presentare le richieste sino al 30 aprile».