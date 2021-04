"Dehors, concessioni più veloci per vivere la città"

ALESSANDRIA - Dehors e commercio, proposta del Pd alla giunta alessandrina: "C'è la necessità - spiega il consigliere comunale Giorgio Abonante - di rivedere l'organizzazione della città e consentire alle attività commerciali, in particolare quelle di ristorazione, di vivere in modo più facile lo spazio pubblico. E ottenere quindi concessioni per dehors temporanei o permanenti con maggior velocità. Ciò consentirebbe ad Alessandria di riorganizzarsi e di essere vissuta in modo diverso".