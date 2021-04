Arredo Frigo Valnegri, primo punto

ACQUI - Via lo 0 dalla classifica: nel secondo dei sette recuperi di B1 femminile Arredo Frigo Valnegri Acqui finalmente si sblocca. Non è ancora vittoria, al Mombarone passa Blu Volley Quarrata, al tiebreak, ma almeno è una iniezione di fiducia per le termali in una stagione faticosa. Avvio ancora difficile, alle ospiti il primo set, 17/25, ma la reazione è importante, con superiorità a tratti anche netta, 25/14 il pareggio, 25/16 per ribaktare il punteggio.

Acquesi avanti anche nella prima parte del quarto parziale, 6/4, ma le avversarie rimontano e pareggiano, 19/25. Lottato il tiebreak, sotto 1/7 per una falsa partenza, le ragazze di Ivano Marenco risalgono fino al 9/12, ma in un finale concitato è Quarrata a mettere in terra i punti decisivi, 11/15. "Non è facile giocare una stagione concentrata in un mese, ma vedo crescere la nostra pallavolo - sottolinea coach Marenco. Avremmo potuto chiudere 3/1, ma qualche disattenzione ci è costata il quarto set. Sarei disonesto se non dicessi che l'infortunio a Grotteria e il covid ci hanno condizionato molto".

Arredo Frigo di nuovo in campo domenica, a Voltri, contro la squadra dell'ex Beba Gatti, già qualificata per i playoff.

In B maschile domani sera Novi Pallavolo conclude la sua stagione con il recupero casalingo contro Npsg La Spezia, mentre La Bollente Negrini Cte tornerà in campo, dopo tre settimane, al Mombarone contro Sant'Anna San Mauro, prima di quattro partite in sospeso.